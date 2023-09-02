В «Сочи» заявили, что договорились со «Спартаком» о переносе матча в Москву

Глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров прокомментировал возможный перенос матча со «Спартаком» в Москву.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. Если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной», — приводит слова Кострова Metaratings.

Также он отметил, что клубы между собой уже договорились.

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами 4 сентября.

Из-за аномально высоких температур в августе качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились.

Ранее РПЛ рекомендовала приостановить проведение матчей на стадионе «Фишт».