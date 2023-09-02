Узнать больше

В «Сочи» заявили, что договорились со «Спартаком» о переносе матча в Москву

Короткая ссылка
Глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров прокомментировал возможный перенос матча со «Спартаком» в Москву.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. Если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной», — приводит слова Кострова Metaratings.

Также он отметил, что клубы между собой уже договорились.

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами 4 сентября.

Из-за аномально высоких температур в августе качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились.

Ранее РПЛ рекомендовала приостановить проведение матчей на стадионе «Фишт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить