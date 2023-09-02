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Защитник «Крыльев» Зотов считает, что нет смысла обсуждать лидерство самарцев в РПЛ

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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов заявил, что не стоит обсуждать выход самарского клуба на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Защитник «Крыльев» Зотов считает, что нет смысла обсуждать лидерство самарцев в РПЛ
  • РИА Новости

«Не вижу смысла об этом серьёзно рассуждать. Сфотографировать таблицу? Это всё равно, что до начала чемпионата фотографировать её, когда ещё сыграно ноль игр. Кто по алфавиту первым идёт, может и фотографировать. Тут то же самое», — цитирует Зотова «Матч ТВ».

«Крылья» в матче седьмого тура разгромили воронежский «Факел» (3:0) и поднялись на первую строчку в таблице. В составе самарской команды отличились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66-я), Владислав Шитов (70-я).

«Крылья Советов» с 14 очками вышли в лидеры РПЛ. «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й позиции.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что игроки самарской команды проявили боевой характер в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

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