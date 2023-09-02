Писарский: «Крылья Советов» победили «Факел» за счёт большой мотивации

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что игроки самарской команды проявили боевой характер в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«За счёт чего победили? Была большая мотивация. Пацаны знали, что с «Факелом» тяжело играть. Это знают все команды. Тем не менее настроились и победили», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

По словам футболиста, он настраивался на непростой матч.

«Это второй выход на поле после травмы. Ещё тяжело. Только неделю в общей группе провёл. Но набираем потихоньку форму», — добавил Писарский.

«Крылья» разгромили «Факел» (3:0) и поднялись на первую строчку в таблице.

В составе самарской команды отличились Фернандо Костанца (28-я минута), Амар Рахманович (66-я), Владислав Шитов (70-я).

«Крылья Советов» с 14 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с четырьмя очками находится на 14-й позиции.

Ранее «Пари НН» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.