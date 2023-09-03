Пименов считает, что сбежавший из России Изидор поступил неправильно, но его можно понять

Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, который отказался возвращаться в Россию.

«Он принял неправильное решение, но отчасти его можно понять: по статистике, можно говорить, он заслуживал выступать в основном составе, но он оставался в запасе. Это не может нравиться человеку, который через игры доказывал свою готовность играть в старте: он решал эпизоды, забивал. Доверия к нему не прибавилось, и это тоже сыграло свою роль в принятии такого решения», — заявил Пименов RT.



Также Пименов заявил, что ситуация с французским форвардом не похожа на инцидент с норвежцем Матиасом Норманном, который разорвал контракты с московским «Динамо» и «Ростовом».



«По интервью Изидора было видно, что он готов отрабатывать, он всегда положительно высказывался о клубе. Другие жизненные аспекты его не пугали. С моей точки зрения, это неправильный выбор, но, видимо, наложилось одно на второе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет отпускать Изидора.