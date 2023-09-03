Агент Изидора: «Локомотив» не хочет его отпускать и вести нормальные переговоры
- Gettyimages.ru
«Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал своё слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу.
Единственное правильное решение, которое может быть, — отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его», — приводит слова Ичбии Sport24.
Он также заявил, что «Метц» и «Марсель» предлагали за футболиста €500 тыс. и €1 млн соответственно, но «Локомотив» отказался.
В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Изидор не планирует возвращаться в расположение московского клуба.