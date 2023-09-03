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Агент Изидора: «Локомотив» не хочет его отпускать и вести нормальные переговоры

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Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о ситуации игрока.
Агент Изидора: «Локомотив» не хочет его отпускать и вести нормальные переговоры
  • Gettyimages.ru

«Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал своё слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно? «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу.

Единственное правильное решение, которое может быть, — отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его», — приводит слова Ичбии Sport24.

Он также заявил, что «Метц» и «Марсель» предлагали за футболиста €500 тыс. и €1 млн соответственно, но «Локомотив» отказался.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Изидор не планирует возвращаться в расположение московского клуба.

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