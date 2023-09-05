Общение Туктамышевой с шаманами, реакция мамы Ангелопола и шутки Горбачёвой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алёна Косторная, помимо выступлений в паре с Георгием Куницей, решила попробовать себя в роли хореографа, а Александра Трусова намеревается создать собственное ледовое шоу. Анна Щербакова из-за болезни так и не приступила к полноценным тренировкам, а Алина Горбачёва в социальных сетях пошутила про «тренеров-гестаповцев». Мать Валерия Ангелопола заявила, что Анжелика Крылова сама предложила составить договор, который сын отправил партнёрше Василисе Кагановской, а наставник в ответ обвинила женщину в развале пары. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Мама Ангелопола заступилась за сына

Главными ньюсмейкерами в мире фигурного катания пока остаются Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская, которые в четверг, 31 августа, объявили о том, что прекращают совместную работу. Новость, безусловно, расстроила специалистов. В частности, хореографа Илью Авербуха.

«Это потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на неё делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах», — приводит слова специалиста ТАСС.

При этом тренер Анжелика Крылова заняла в конфликте дуэта сторону Кагановской. Спортсменка остаётся работать под её началом, а в социальных сетях в выходные появилось видео с фигуристкой, на котором она улыбается на льду, и подписью: «Василиса ожила».

Это не понравилось семье Ангелопола. Мама спортсмена Светлана посчитала, что виновата во всём именно Крылова, поскольку та и посоветовала составить контракт, спровоцировавший расставание партнёров.

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«Именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару, дав Валере письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Проект договора и Кодекс деловой этики ФФКР как приложение к нему были отправлены мной Анжелике 8 августа», — написала Светлана в социальных сетях.

По её словам, финансовые аспекты носили в документе условный характер. Самым главным было зафиксировать обоюдную ответственность обоих партнёров за высказывания друг о друге в СМИ.

«Для меня шок, что Анжелика открестилась от договора, сказав, что узнала о нём в конце августа, от того, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас. Отмечу ещё раз, она получила его 8 августа», — добавила мама Ангелопола.

При этом Светлана, как и все остальные участники конфликта, не раскрывает причины, побудившие к подобному шагу. Однако по следующему абзацу видно, что Ангелопол недовольна поведением партнёрши.

«Василисе желаю научиться быть честной — и в первую очередь с самой собой. Обманывая всех вокруг, любой человек обманывает только самого себя. Правда — это такая удивительная вещь, которая всегда выходит на поверхность, как бы её ни прятали. Это не моё мнение или наставление, это жизнь. Учимся на своих ошибках и идём дальше. Всем желаю удачи в достижении целей», — написала Светлана.

Крылова также не стала молчать и, в свою очередь, обвинила маму Валерия в том, что из-за её участия развалился танцевальный дуэт.

«Эта ситуация — пример того, когда родители влезают в профессиональные отношения пары и тренера. Настаивают на своих требованиях, не имея понятия, как примирить проблемы, которые бывают... Поэтому, дорогие родители, тренеры вас очень уважают, но прежде, чем наломать таких дров, как Валера Ангелопол, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания, чтобы не ломать сгоряча карьеру своего ребёнка», — сказала Крылова.

Интриги позже добавил сам спортсмен. В своих социальных сетях он выложил список комбинаций в покере с подписью «Я ещё не раскрыл карты». Позже он удалил пост. А затем в очередной раз подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности, хотя это не означает, что ему «нечего сказать». Валерий даже поблагодарил за совместную работу Крылову и Кагановскую.

«Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, ко мне начали возвращаться люди, которых я не ожидал снова увидеть в своём кругу. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Ну а я продолжаю. Никаких комментариев давать не буду и докажу делом», — приводит его слова «Матч ТВ».

Следя за развитием скандала, обозреватель RT Елена Вайцеховская обратила внимание, что без международных стартов российское фигурное катание больше напоминает реалити-шоу.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок, от травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость, а порой и жестокость тренера. Логика здесь проста: я же дошёл до своей цели? Значит, всё, что со мной происходило, было оправданным.

С потерей возможности выступать в реально значимых соревнованиях из цепочки ушло самое важное звено. И вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2», — написала олимпийская чемпионка.

Горбачёва публикует каждый шаг

Ещё одна «героиня» прошлой недели Алина Горбачёва, заставившая всю Москву себя искать, теперь публикует каждый сделанный шаг, чем потихоньку начинает раздражать фанатов. Как отметил отец спортсменки, она продолжит заниматься фигурным катанием и в данный момент обсуждается, где и с кем девочка будет жить.

«У дочери, скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас у дочери всё хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет», — приводит слова Дмитрия Горбачёва «Комсомольская правда».

Сама фигуристка в подтверждение слов отца выложила несколько видео, в которых извиняется перед болельщиками за свой необдуманный поступок.

«В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моём слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок», — сказала Горбачёва в Telegram-канале.

Кроме того, после потока негативной информации о методах работы Софьи Федченко фигуристке приходится всё это опровергать. Правда, получается это в ущерб маме.

«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и даже за последние три года ни разу не приходила на тренировки. Так что, даже если бы она очень хотела о чём-то попросить моих наставников, чисто физически она бы не смогла это сделать», — сказала 16-летняя фигуристка.

В продолжение темы Алина в одном из видео пошутила о «гестапо-тренерах», которые заставляют после занятия размять мышцы.

«У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои «гестапо-тренеры» силой удерживают меня на ролле», — сказала Горбачёва, показав в конце улыбающихся специалистов.

Косторная стала хореографом

Алёна Косторная и её муж Георгий Куница продолжают подготовку к сезону. Спортивная пара заявлена на контрольные прокаты в сентябре и уже показала болельщикам короткую программу под песню Crazy in love.

Однако чемпионке Европы в женском одиночном катании мало тренироваться и пробовать себя в новом виде. Она стала ещё и хореографом в Академии Евгения Плющенко. По словам Яны Рудковской, речь идёт о внештатной работе в свободное время спортсменки. И это никак не должно повлиять на её профессиональные результаты.

«Будет помогать два-три раза в неделю, когда у неё выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алёна в спорте. Мы вместе с мужем рады её видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей всё нравится. Громких заявлений не делаем, а Алёне прежде всего желаем хорошей реализации в спорте», — рассказала Рудковская.

Подобное совмещение вызвало критику со стороны тренеров. Татьяна Тарасова назвала решение Косторной рискованным, а Александр Жулин — просто пиаром.

«На мой взгляд, это практически невозможно, если идёт речь о серьёзном спорте», — сказал Жулин.

Хореограф Алексей Железняков также скептически отнёсся к идее Косторной начать ставить программы фигуристам, поскольку для данной профессии нужно специальное образование.

«Это огромный пласт работы, люди годами учатся, изучают определённые предметы: искусство балетмейстера, историю костюма, историю музыки, теорию и практику классического и современного танца — очень много предметов, и для этого есть определённые учебные заведения.

Очень много нужно узнать и познать, чтобы называть себя хореографом. А так это очередная блажь. Я же не могу себя сейчас назвать инженером-строителем просто потому, что мне нравится строить?! Всему своё время и место — и всему нужно учиться. А так можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься. Есть слово «профессионализм» — оно не произошло из ниоткуда», — приводит слова Железнякова Sport24.

Трусова хочет ставить шоу

Ещё одна очень сомнительная идея закралась в голову призёру Олимпиады в Пекине Александре Трусовой. По информации «Матч ТВ», она планирует создать ледовое шоу. По мнению Тарасовой, Саше рано заниматься такими глобальными проектами.

«Мне кажется, она ещё маленькая девочка, чтобы создавать своё шоу. Работать в шоу — одно дело, создать его — совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть. Мне кажется, у неё такого опыта нет.

Новое поколение девочек — очень уверенных в своих силах. Что такое создать? Создать — это и придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы, поставить им разнообразные номера и танцы. Откуда она может знать, как это делать?» — отметила специалист.

В то же время заслуженный тренер СССР не сомневается, что Трусова завершила спортивную карьеру.

«Она уже год пропустила. Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего ещё не показала. Не раскрылась, конечно», — добавила Тарасова.

К слову, отношения Трусовой с Марком Кондратюком, похоже, продолжаются и слухи о расставании оказались вымыслом. В воскресенье, 3 сентября, Саша поздравила олимпийского чемпиона с днём рождения, выложив в социальных сетях видео, на котором они обнимаются у горной речки.

Щербакова не выступит в новом сезоне

Анна Щербакова не попала в список участников контрольных прокатов. И, по информации РИА Новости, пока не возобновила полноценную подготовку к сезону из-за мононуклеоза. В июле она начала заниматься в лёгком режиме, но увеличить нагрузки не получается. Поэтому, скорее всего, фигуристка не появится на крупных соревнованиях в 2023 году.

Впрочем, специалисты и вовсе не верят в возвращение девушки, поскольку она добилась чего хотела — золотой олимпийской медали.

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«Показательные выступления и шоу — это абсолютно нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В появление Анны на реальных соревнованиях не верю. После первого места сейчас не принято выступать дальше», — отметила трёхкратная чемпионка Игр Ирина Роднина.

Сама Щербакова тем временем ведёт активный образ жизни, принимая участие в мастер-классах, а 1 сентября она посетила линейку в Норильске.

«Это так же волнительно, как самой идти в школу. Потому что вот я вышла говорить речь, первоклассники смотрят, у всех такой открытый взгляд. И я сразу тоже немного занервничала, поэтому всё искренне и от души пожелала им», — призналась Щербакова в эфире «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка ранее говорила, что хочет в будущем стать тренером. Но в то же время она стремится получить ещё одно образование, не связанное со спортом.

«Как раз уже год у меня идёт активный мыслительный процесс, что именно это будет. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия: не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим», — отметила Анна.

Туктамышева общалась с шаманами

Пока юные фигуристки думают над тем, чем заниматься в будущем, 27-летняя Елизавета Туктамышева готовится к своему очередному спортивному сезону. По словам тренера Татьяны Мишиной, фигуристка катается с удовольствием и ещё не собирается заканчивать.

«Нельзя сказать, что Лизе это даётся легко, большую роль играет труд. Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовлетворение. Её никто не может заставить кататься — у неё есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость. Лиза будет кататься. Пока у неё всё складывается хорошо», — отметила специалист.

В межсезонье Туктамышева также не сидела в России. Она вместе с Алексеем Мишиным поучаствовала в мастер-классах в Мексике. Однако больше всего спортсменке запомнилась не работа на льду, а общение с местными шаманами.

«Когда мы гуляли, Алексей Николаевич на улице обратился к ним. К тем, кто очищает ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с тренером и какими приборами. Ауру ему достаточно почистили? Мне кажется, на 100%. Как заново родился», — пошутила Лиза.

Прошла обряд и сама фигуристка. По словам тренера, это было нужно для обуздания эмоций, которые периодически кипят в ней.

«Дело в том, что есть разные формы их выражения. Интровертная характерна для Лизы. Она только поднимет бровь, а у неё уже в душе буря. Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность.

Именно поэтому мы и воспользовались [услугами] местных шаманов и колдунов. Не только мы пользуемся ими, к ним прибегают и люди других профессий. Но мы не делаем содружество с шаманами главным направлением нашей работы», — объяснил Мишин.

Впрочем, выплёскивала эмоции в межсезонье спортсменка и более экстремальными способами. В частности, плавала с акулами.

«Сама в шоке, что решилась. До последнего думала, что не прыгну, но это было абсолютно не страшно. Там была самая мирная из всех акул, поэтому я абсолютно не боялась, что может что-то произойти. Эмоций доставило огромное количество», — призналась Лиза.

Коллаборация с хоккеистами

На прошлой неделе большинство клубов КХЛ проводили мероприятия для болельщиков, на которых представляли обновлённые составы команд. На шоу были приглашены в том числе фигуристы. Фурор в Казани произвёл Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион появился на льду в форме Дмитрия Кагарлицкого.

Не обошлось в столице Татарстана и без казусов. Рубашка фигуриста расстегнулась во время выступления под композицию Сергея Рахманинова.

«Первый раз за всю мою историю показательных выступлений!» — признался Плющенко.

Алина Загитова и Анна Щербакова принимали участие в презентации СКА. Они провели мастер-класс и выступили с показательными номерами. А тренер Тамара Москвина показала хоккеистам, как правильно выходить на лёд.

«Надо смотреть на зрителей, а на руководство — позже», — пошутила специалист.

При этом Москвина отметила, что в такие моменты фигуристы хотят оказаться на месте хоккеистов.

«Гордость охватывает, когда видишь подобный праздник. Можно сказать, что фигуристы завидуют огромной популярности, известности и важности подобной презентации», — добавила тренер.