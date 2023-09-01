Российской фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.

Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Слушания по делу россиянки пройдут с 26 по 29 сентября.

Ранее CAS не разрешил США, Канаде и Японии присутствовать на слушаниях по делу Валиевой.