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Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса

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Российской фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.
Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Слушания по делу россиянки пройдут с 26 по 29 сентября. 

Ранее CAS не разрешил США, Канаде и Японии присутствовать на слушаниях по делу Валиевой.

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