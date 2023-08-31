Фигуристка Усова опровергла информацию, что станет партнёршей Ангелопола
- РИА Новости
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«Всё, что пишут, неправда. Я катаюсь с Михаилом Антоновым и расходиться с ним не собираюсь», — приводит слова Усовой «Матч ТВ».
О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Ангелополом.