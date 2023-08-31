Фигуристка Усова опровергла информацию, что станет партнёршей Ангелопола

Фигуристка Полина Усова опровергла информацию о том, что встанет в пару с Валерием Ангелополом после распада его пары с Василисой Кагановской.

РИА Новости

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