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Фигуристка Усова опровергла информацию, что станет партнёршей Ангелопола

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Фигуристка Полина Усова опровергла информацию о том, что встанет в пару с Валерием Ангелополом после распада его пары с Василисой Кагановской.
Фигуристка Усова опровергла информацию, что станет партнёршей Ангелопола
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Всё, что пишут, неправда. Я катаюсь с Михаилом Антоновым и расходиться с ним не собираюсь», — приводит слова Усовой «Матч ТВ».

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Ангелополом.

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