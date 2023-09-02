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Железняков о работе Косторной у Плющенко: очередная блажь

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал новость о том, что фигуристка Алёна Косторная будет работать в академии Евгения Плющенко.
Железняков о работе Косторной у Плющенко: очередная блажь
  • Gettyimages.ru

«Чтобы называться хореографом, нужно иметь образование! Это огромный пласт работы — люди годами учатся, изучают определённые предметы. Очень много нужно узнать и познать, чтобы называть себя хореографом. А так это очередная блажь», — цитирует Железнякова Sport24.

20-летняя фигуристка будет работать в академии Плющенко в свободное от тренировок время. 

С прошлого года спортсменка тренируется в паре с Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «рисковым решением» работу Косторной хореографом у Плющенко. 

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