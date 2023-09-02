Тарасова назвала «рисковым решением» работу Косторной хореографом у Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение российской фигуристки Алёны Косторной стать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

«Алёна не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну молодёжь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

20-летняя фигуристка будет работать в академии Плющенко в свободное от тренировок время.

С прошлого года спортсменка тренируется в паре с Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Щербакова заявила, что не стала бы что-то менять в своей карьере.