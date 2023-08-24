Навстречу второму миллиону: Магомедкеримов победил Ренфро и вышел в финал плей-офф PFL

Магомед Магомедкеримов взял верх над Соломоном Ренфро и третий раз за карьеру пробился в финал плей-офф PFL. Поединок с американцем получился напряжённым и продлился все отведённые раунды, но три успешных прохода в ноги и более чем двукратное превосходство в ударах предопределили победу россиянина единогласным решением судей. За чемпионский титул в полусреднем весе и призовые в размере $1 млн он поборется с триумфатором прошлого сезона — Садибу Си.

Помимо прочего, турнир PFL 9 должен был запомниться ожидаемым противостоянием двух звёздных российских полусредневесов, триумфатор которого забирал путёвку в финал очередного розыгрыша плей-офф. Причём если Магомед Умалатов мог впервые получить возможность побороться за пояс организации и призовые в размере $1 млн, то Магомед Магомедкеримов — в третий раз. В 2018-м он уже выиграл Гран-при организации, а три года спустя остановился в шаге от триумфа.

Однако надеждам российских болельщиков не суждено было сбыться. За 11 дней до шоу стало известно, что Умалатов не сможет выступить в Нью-Йорке, а на замену ему был выписан Соломон Ренфро, занявший пятое место по итогам регулярного чемпионата. Причём сделать это ему помогла единственная победа над Джаррахом Аль-Силави. В июне он нокаутировал иорданского спортсмена во втором раунде и с ходу пополнил свою копилку пятью очками.

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Тем не менее назвать его бойцом уровня Магомедкеримова было невозможно. За карьеру он провёл всего 14 поединков, но уже имел в пассиве сразу три поражения (11:3). К его чести, потерпел он их в сражениях с будущими представителями UFC. Сначала он был «задушен» Майком Мэллотом, затем уступил раздельным решением судей Джоуи Парсонсу, а потом был нокаутирован Адамом Фюгиттом всего за 43 секунды.

Таким образом, в преддверии турнира на Магомедкеримова оказывалось огромное давление. На бумаге он считался явным фаворитом и должен был проходить Ренфро более чем уверенно. За него говорили как колоссальный опыт, выраженный в виде 39 проведённых схваток (33:6) и множества громких побед, так и универсализм. Если Соломон не мог похвастаться ничем, кроме физической мощи и неплохих боксёрских навыков, то Магомед был крайне хорош как в борьбе, так и в кикбоксинге. И последнее на себе прочувствовали его последние соперники — Бен Эгли и Давид Завада, которых он уложил на канвас уже по ходу первого раунда.

На этот раз оформить быстрый нокаут не получилось. Магомедкеримов пытался работать на дальней дистанции и «обстреливать» визави ногами, но Ренфро был к этому готов. Он заранее видел буквально каждый выпад противника и старался максимально жёстко встречать его джебами. И временами это приносило россиянину серьёзный дискомфорт. Возможно, именно поэтому уже на третьей минуте он вспомнил о своей борьбе и эффектно уложил американца на канвас, с ходу оказавшись в полугарде. И пусть он не отметился ничем запоминающимся в партере, забрал стартовый отрезок.

После перерыва Ренфро продолжил действовать вторым номером и пытаться подлавливать Магомедкеримова на встречном движении. В боксе он явно был не хуже, а может, даже и лучше экс-чемпиона PFL, но защищался не всегда здорово. Не сумел он уйти от пусть и не мощного, но точного хай-кика ведущей ногой, а в концовке пропустил пару неплохих двоек. Укрепить же преимущество Магомеду помог очередной проход в ноги. С первой попытки перевести визави в горизонтальное положение у него не получилось, но вторая стала успешной.

Перед заключительным раундом американец мог уступать на карточках судей со счётом 18:20 и был вынужден рисковать. И хотя в самом начале отрезка россиянин чуть было не создал самому себе проблемы, откровенно провалившись после очередной атаки, впоследствии исправился. Тем не менее концовку Магомедкеримов провёл не лучшим образом — пропустил эффектный тейкдаун и подарил Ренфро надежду на успех, ведь при очень большом желании судьи могли отдать ему не только третью, но и вторую пятиминутку.

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Цифры же говорили за Магомедкеримова. По прошествии 15 минут он превосходил Ренфро как по числу успешных тейкдаунов (3:1), так и по общему количеству попаданий (76:36). И членам жюри этого было более чем достаточно. Они отдали все три раунда Магомеду (30:27) и позволили ему не только одержать победу в его юбилейном, 40-м бою в карьере, но и в третий раз пробиться в финал плей-офф PFL, составив компанию Денису Гольцову и Марине Мохнаткиной. И это можно назвать знаменательным событием. До настоящего момента трое россиян ни разу не добирались до заключительной стадии Гран-при.

За $1 млн Магомед поборется со старым знакомым и по совместительству триумфатором предыдущего сезона. Как и год назад, в полуфинале Садибу Си судейским решением взял верх над Карлосом Леалем. Но если в 2022-м оно было единогласным, то в этом — раздельным. Так или иначе, 36-летний швед продлил беспроигрышную серию до семи схваток. Причём в последний раз остановить долговязого ударника сумел не кто иной, как Магомедкеримов.

Также шоу запомнилось победой нокаутом бывшего бойца UFC Оливье Обина-Мерсье над Бруно Мирандой, позволившей ему пройти в финал турнира в лёгком весе. Там его будет ждать также ранее дравшийся под эгидой чемпионата Клэй Коллард. Но самым резонансным стало противостояние Эда Девиса и Бьяджо Али Уолша — внука легендарного Мухаммеда Али. Он выиграл нокаутом во втором раунде, однако остановка поединка была крайне неоднозначной. Да, родственник легендарного чемпиона мира очень здорово пробил в челюсть и отправил оппонента на землю, но тот тут же восстановился и вполне мог завязать его в партере. Лишил фанатов яркого зрелища рефери, поспешивший разнять соперников.