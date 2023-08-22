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Саитов заявил, что Габдуллин способен заменить Фёдора Емельяненко на посту президента Союза MMA России

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Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался об уходе Фёдора Емельяненко с поста президента Союза MMA России
Саитов заявил, что Габдуллин способен заменить Фёдора Емельяненко на посту президента Союза MMA России
  • РИА Новости

«Если Фёдор Емельяненко так поступил, значит, так нужно. Он знает, что делает. Это умный и грамотный человек. Но я хотел бы сказать, что о MMA сейчас надо позаботиться. И человек, который придёт после него, должен быть вменяемым и ресурсным, знать вид спорта и людей. Думаю, что справится с работой в федерации Радмир Габдуллин, возглавляющий сейчас профессиональную лигу MMA», — сказал Саитов RT.

Ранее в Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко.

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