Саитов заявил, что Габдуллин способен заменить Фёдора Емельяненко на посту президента Союза MMA России

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался об уходе Фёдора Емельяненко с поста президента Союза MMA России

«Если Фёдор Емельяненко так поступил, значит, так нужно. Он знает, что делает. Это умный и грамотный человек. Но я хотел бы сказать, что о MMA сейчас надо позаботиться. И человек, который придёт после него, должен быть вменяемым и ресурсным, знать вид спорта и людей. Думаю, что справится с работой в федерации Радмир Габдуллин, возглавляющий сейчас профессиональную лигу MMA», — сказал Саитов RT.

Ранее в Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко.