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Монсон: никто не сомневается, что Нурмагомедов способен победить кого угодно

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может победить кого угодно.
Монсон: никто не сомневается, что Нурмагомедов способен победить кого угодно
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«Я не думаю, что сейчас кто-то может в нём сомневаться. Он только стал лучше в конце своей карьеры. Как видите, в последних пяти-шести боях он боролся только с сильными борцами и легко доминировал над ними. Я сомневаюсь, что кто-то мог бы быть, как он, с таким же количеством навыков, силы и удачи», — цитирует Монсона РИА Новости.

22 августа Нурмагомедов рассказал о том, в какой форме сейчас находится.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Монсон завершил карьеру в боксе.

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