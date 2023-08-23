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Цзю победил Брубейкера и одержал седьмую подряд победу на профессиональном ринге

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Австралийский боксёр Никита Цзю победил соотечественника Джека Брубейкера в поединке в Сиднее.
Цзю победил Брубейкера и одержал седьмую подряд победу на профессиональном ринге
  • Gettyimages.ru

Поединок в первом среднем весе завершился победой Цзю техническим нокаутом в шестом раунде.

Никита является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На счету 25-летнего австралийца теперь семь побед на профессиональном ринге при отсутствии поражений.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, что его сын Тим проведёт свой следующий поединок в октябре.

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