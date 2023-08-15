Цзю: Тим проведёт следующий бой в октябре

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, что его сын Тим проведёт свой следующий поединок в октябре.

«У Тима другой бой пройдёт в октябре. По бою с Кроуфордом — точно нет. Я ничего не знаю», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

3 августа стало известно, что Тим Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.

18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон получил от промоутера Владимира Хрюнова лицензию Федерации бокса России (ФБР).