Цзю: Тим проведёт следующий бой в октябре
«У Тима другой бой пройдёт в октябре. По бою с Кроуфордом — точно нет. Я ничего не знаю», — цитирует Цзю «Матч ТВ».
3 августа стало известно, что Тим Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.
18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.
Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон получил от промоутера Владимира Хрюнова лицензию Федерации бокса России (ФБР).