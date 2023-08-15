Узнать больше

Цзю: Тим проведёт следующий бой в октябре

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, что его сын Тим проведёт свой следующий поединок в октябре.

«У Тима другой бой пройдёт в октябре. По бою с Кроуфордом — точно нет. Я ничего не знаю», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

3 августа стало известно, что Тим Цзю без боя получит титул чемпиона в первом среднем весе по версии WBO.

18 июня австралийский боксёр российского происхождения победил мексиканца Карлоса Окампо. На его счету 23 выигрыша и ни одного поражения.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон получил от промоутера Владимира Хрюнова лицензию Федерации бокса России (ФБР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить