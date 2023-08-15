Американец Джонсон получил лицензию Федерации бокса России

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американец Кевин Джонсон получил от промоутера Владимира Хрюнова лицензию Федерации бокса России (ФБР).

Торжественная передача документа произошла на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

Джонсон изменил своё имя на Кевин Владимирович в честь Путина.

31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

Ранее Джонсон рассказал об отличиях между США и Россией.