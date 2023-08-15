Американец Джонсон получил лицензию Федерации бокса России
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Торжественная передача документа произошла на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.
Джонсон изменил своё имя на Кевин Владимирович в честь Путина.
31 марта 43-летний американец после победы в боксёрском поединке над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
Ранее Джонсон рассказал об отличиях между США и Россией.