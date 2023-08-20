44-й трофей в карьере: Месси забил в седьмом матче подряд и помог «Интер Майами» завоевать Кубок лиг

Лионель Месси привёл «Интер Майами» к первому титулу в клубной истории. В финале Кубка лиг его команда в серии пенальти обыграла «Нэшвилл». Сам аргентинец открыл счёт красивым ударом с линии штрафной в середине первого тайма, а в «лотерее» идеально исполнил свою попытку. В итоге чемпион мира стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным футболистом турнира, а также завоевал 44-й трофей в карьере, что позволило ему опередить Дани Алвеса и выйти на первое место по этому показателю в истории.

Карьера Лионеля Месси в США развивается стремительно. Казалось, он совсем недавно перешёл в «Интер Майами», но сразу получил возможность завоевать Кубок лиг. Более того, для никогда не блиставшего результатами клуба Кубок мог стать первым трофеем в истории. Сам же аргентинец сделал всё, чтобы её написать, забив девять мячей в шести матчах турнира, в том числе по разу в четвертьфинале и полуфинале.

В решающем противостоянии подопечных Херардо Мартино ждал крепкий коллектив — занимающий четвёртую строчку в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата MLS «Нэшвилл». К тому же матч должен был пройти на территории соперника. Надо ли говорить, что приезд семикратного обладателя «Золотого мяча» вызвал в городе ажиотаж. Цены на билеты резко подскочили, хотя ближе к игре несколько опустились. Однако самые дешёвые всё равно стоили несколько сотен долларов.

Не обошлось и без звёздных гостей. Так, актриса Риз Уизерспун вынесла на поле мяч, а один из ведущих баскетболистов НБА Яннис Адетокумбо нанёс по нему символический удар. К слову, Месси местные болельщики встретили недружелюбно. Каждое касание Лионеля сопровождалось громким свистом.

Они будто пытались помочь своим любимцам, которые начали встречу очень аккуратно. Обычно «Интер» с приходом чемпиона мира быстро забивает в дебюте, но не в этот раз. Хозяева намеренно отошли в оборону и перекрыли все свободные зоны, а при каждом удобном случае организовывали острые контрвыпады. Совершенно незаметен до поры был и капитан. Однако ему хватило всего одного касания в середине первого тайма, чтобы открыть счёт. Гости провели быструю атаку левым флангом, и аргентинец подхватил мяч возле штрафной, воспользовавшись удачным отскоком от оппонента. Затем он легко обыграл защитника и из-под второго с рабочей левой нанёс неберущийся выстрел в ближний угол ворот. После этого аплодировать ему принялись даже местные любители футбола.

Пропустив, «Нэшвилл» активнее пошёл вперёд и прижал оппонента к воротам. И по истечении часа противостояния коллективу Гари Смита удалось-таки добиться своего благодаря розыгрышу стандарта. После подачи корнера Сергей Кривцов неудачно срезал мяч затылком, и тот прилетел прямо к Фабрису Пико, находившемуся в убойной позиции. Гаитянин пробил головой в падении, и снаряд с рикошетом от Бенджамина Кремаски и Дрейка Коллендера залетел в сетку.

В оставшиеся полчаса победу скорее мог вырвать «Интер». Великолепный шанс поставить точку имел и Месси. Он снова попытал счастья дальним ударом, но на этот раз немного не попал — Эллиота Паникко спасла штанга. Хозяева ответили не менее опасным моментом. Коллендер справился с коварным выстрелом Сэма Сарриджа низом, а Хани Мухтару на добивании не хватило точности.

Но больше всего поводов для расстройства после свистка было у Леонардо Кампаны. Незадолго до того вышедший на замену форвард гостей на 93-й минуте убежал один на один с вратарём, воспользовавшись изумительным забросом со своей половины Серхио Бускетса. Эквадорец пробросил снаряд мимо голкипера, но слишком далеко отпустил его от себя и в подкате из последних сил пробил в штангу. Камера в этот миг выхватила лицо находившегося в шоковом состоянии семикратного обладателя «Золотого мяча». Наверняка он думал о том, что сам в таком эпизоде обязательно забил бы.

В результате судьба трофея определилась в серии пенальти. Месси, как и в лотерее во встрече 1/8 финала с «Далласом», первым подошёл к точке и не оставил шансов Паникко, пробив в правый от себя угол. Аналогичным образом поступил Бускетс.

А вот у футболистов соперника нервы оказались менее крепкими, поскольку Коллендер взял уже второй удар оппонентов — в исполнении Рэндаля Леаля. Причём он прыгнул в угол, но выстрел прямо по центру оказался настолько слабым и неудачным, что американец успел парировать его ногами. У игроков «Интера» проблем не возникало, пока дело не дошло до решающей попытки. Паникко не позволил Виктору Ульоа завершить поединок.

Далее спортсмены промахов не допускали, пока очередь не дошла до вратарей. Коллендер отправил мяч прямо под перекладину без шансов для коллеги. А вот соперник пробил слабо и позволил Дрейку совершить судьбоносное спасение.

«Мне просто нужно было оставаться сосредоточенным, продолжать дышать, сохранять максимальное спокойствие. Сегодня вечером атмосфера здесь наэлектризована. Я слился с этим мгновением и поверил в работу и повторения, которые были мной проделаны и подвели к данному моменту. В итоге всё сложилось так, как мы хотели», — приводит слова голкипера ESPN.

Потом на поле началось форменное безумие. Месси не скрывал своей радости и праздновал так, будто опять выиграл чемпионат мира. В какой-то степени победа в Кубке лиг действительно получилась для него особенной. Теперь в активе форварда значится 44 трофея как на клубном уровне, так и со сборной. По этому показателю он вышел на первое место в истории, опередив бразильца Дани Алвеса (43).

Пока игроки сходили с ума от счастья на газоне, в VIP-ложе ликовали владельцы клуба Дэвид Бекхэм и Хорхе Мас. Последний потрясал кулаком, не веря, что его детище наконец добилось успеха. А бывший капитан сборной Англии вскоре спустился к звёздному новичку и тепло обнял его. Пожалуй, он даже не мог представить, что карьера звезды будет развиваться в США столь стремительно. Неслучайно перед финалом Бекхэм произнёс следующую фразу: «Только Месси может превратить слабую команду в непобедимую за месяц».

В первых семи матчах за коллектив он отличился десять раз и один раз ассистировал партнёру. Более того, за столь короткий срок нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг и поднялся на третью позицию в аналогичном списке дружины из Майами. Опережают его только Кампана (16) и Гонсало Игуаин (29). Нет сомнений, что скоро новичок их превзойдёт.

Неудивительно, что одноклубники, добившись исторического успеха, взялись качать на руках именно Месси. По достоинству оценили его вклад и организаторы, признавшие Лионеля лучшим игроком турнира. Сам же он при этом проявил скромность и благородство. Когда дошла очередь до вручения Кубка, форвард попросил Деандре Йедлина, носившего капитанскую повязку до него, поднять трофей первым. В итоге они подняли его вместе.

Сам главный герой позже опубликовал фотографии с церемонии награждения в социальных сетях и признался, что очень рад победе. Также он отметил вклад каждого игрока, подчеркнув, что только совместные усилия сделали этот успех возможным.

На этом звёздный нападающий с партнёрами останавливаться не собираются. Всего через несколько дней их ждёт полуфинальное противостояние Открытого кубка США с «Цинциннати». А затем предстоит исправлять положение в MLS, где команда замыкает таблицу Восточной конференции.