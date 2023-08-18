Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказал мнение, что МЛС может выйти на уровень топ-5 лиг.

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Здесь всё готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит слова Месси ESPN.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Месси рассказал, что не хотел переходить в ПСЖ в 2021 году.