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Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказал мнение, что МЛС может выйти на уровень топ-5 лиг.
Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Здесь всё готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит слова Месси ESPN.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Месси рассказал, что не хотел переходить в ПСЖ в 2021 году.

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