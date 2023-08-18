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Месси: мой отъезд в Париж — это не то, чего я хотел

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что не хотел переходить в ПСЖ в 2021 году.
Месси: мой отъезд в Париж — это не то, чего я хотел
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Leff

«Мой отъезд в Париж — это не то, чего я хотел. Это решилось в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне», — цитирует Месси L'Equipe.

С 2021 по 2023 год нападающий выступал за «Пари Сен-Жермен». Вместе с парижским клубом он дважды выиграл Лигу 1 и стал обладателем Суперкубка Франции.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о влиянии Месси.

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