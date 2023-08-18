Бекхэм: только Месси может превратить слабую команду в непобедимую за месяц

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о влиянии нападающего команды Лионеля Месси.

«Лео написал историю в Аргентине, Испании и Франции, а сейчас ведёт нашу команду к финалу. Если кто-то и может превратить слабую команду в непобедимую менее чем за месяц, то это Месси», — цитирует Бекхэма сайт «Интер Майами».

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.