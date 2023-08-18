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Месси: никогда не придавал значения «Золотому мячу»

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — цитирует Месси Varsky Sports.

Форвард получал «Золотой мяч» семь раз. 

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23.

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