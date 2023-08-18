Месси: никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — цитирует Месси Varsky Sports.

Форвард получал «Золотой мяч» семь раз.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей и обогнав полузащитника Роберта Тэйлора, на счету которого восемь голов в составе клуба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23.