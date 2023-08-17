Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
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Приз может достаться нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне или его одноклубнику, форварду Эрлингу Холанду, сообщает пресс-служба УЕФА.
Список на награду лучшему тренеру выглядит следующим образом:
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Лучано Спалетти («Наполи»).
Мессии завоевал золото чемпионата мира со сборной Аргентины и чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен». Де Брёйне и Холанд в составе «Манчестер Сити» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Ранее Джек Грилиш заявил, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА.