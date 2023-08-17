Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23.

Приз может достаться нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне или его одноклубнику, форварду Эрлингу Холанду, сообщает пресс-служба УЕФА.

Список на награду лучшему тренеру выглядит следующим образом:

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Лучано Спалетти («Наполи»).

Мессии завоевал золото чемпионата мира со сборной Аргентины и чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен». Де Брёйне и Холанд в составе «Манчестер Сити» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Ранее Джек Грилиш заявил, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА.