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Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на награду лучшему игроку сезона-2022/23.
Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА
  • Gettyimages.ru

Приз может достаться нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне или его одноклубнику, форварду Эрлингу Холанду, сообщает пресс-служба УЕФА.

Список на награду лучшему тренеру выглядит следующим образом:

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Лучано Спалетти («Наполи»).

Мессии завоевал золото чемпионата мира со сборной Аргентины и чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен». Де Брёйне и Холанд в составе «Манчестер Сити» выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Ранее Джек Грилиш заявил, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА.

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