Грилиш заявил, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА
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«Гвардиола это запретил. Мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся», — приводит слова Грилиша TNT Sports.
После победы МС в Лиге чемпионов в сети появилось видео, как игрок бурно праздновал победу, выпивая в самолёте и в автобусе.
«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда победила «Севилью» в серии пенальти (5:4).
Ранее Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Ман Сити».