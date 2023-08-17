Грилиш заявил, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что не будет сильно праздновать победу в Суперкубке УЕФА.

«Гвардиола это запретил. Мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся», — приводит слова Грилиша TNT Sports.

После победы МС в Лиге чемпионов в сети появилось видео, как игрок бурно праздновал победу, выпивая в самолёте и в автобусе.

«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда победила «Севилью» в серии пенальти (5:4).

Ранее Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Ман Сити».