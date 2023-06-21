Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Ман Сити»
«Прошлые выходные были лучшими в моей жизни. Беспокоит ли меня критика перед важными матчами сборной Англии? Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни», — цитирует Грилиша talkSPORT.
Напомним, что «Ман Сити» выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. В сети появилось видео, как игрок бурно праздновал победу, выпивая в самолёте и автобусе.
В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Англии.
Ранее Грилиш назвал Хосепа Гвардиолу гением после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.