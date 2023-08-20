Месси: рад получить первый титул в истории «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка лиг.

«Очень рад получить первый титул в истории этого клуба. Упорный труд сделал это возможным», — написал Месси в соцсетях.

В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). «Интер Майами» завоевал первый трофей в карьере.

Для аргентинца это 44-й трофей в карьере. Месси также стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Месси уступил капитанскую повязку Йедлину, чтобы тот поднял трофей «Интер Майами».