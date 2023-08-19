Месси оценил уровень футбола в США

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об уровне футбола в Соединённых штатах Америки.

«За последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своём пути», — цитирует Месси ESPN.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

16 августа Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Интер Майами», забив девять мячей.

Ранее Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг.