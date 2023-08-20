Месси стал самым титулованным футболистом в истории
В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). Для аргентинца это 44-й трофей в карьере.
За свою карьеру Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по 3 раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.
Ранее Месси высказался об уровне футбола в Соединённых штатах Америки.