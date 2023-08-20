Узнать больше

Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Короткая ссылка
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории.

В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). Для аргентинца это 44-й трофей в карьере.

За свою карьеру Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по 3 раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее Месси высказался об уровне футбола в Соединённых штатах Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить