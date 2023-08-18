Поражение Шубенкова, «заруба» в спринте и предложение Плохотникова: в Екатеринбурге стартовал финал «Королевы спорта»

В Екатеринбурге стартовал финал легкоатлетической серии «Королева спорта». Экс-чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, восстанавливающийся после перелома ключицы, на втором турнире подряд занял третье место. Первую победу в сезоне на этой дистанции отпраздновал Артём Макаренко. Его супруга Кристина первенствовала на женской стометровке, а среди мужчин в коротком спринте развернулась ожесточённая борьба сразу между четырьмя участниками. Верх в ней взял Ярослав Ткалич, опередивший на семь тысячных секунды Константина Крылова. А забег на 3000 м с препятствиями запомнился романтичным поступком серебряного призёра Константина Плохотникова, который сразу после финиша сделал предложение любимой девушке.

Российский легкоатлетический сезон закрывается финалом серии «Королева спорта» в Екатеринбурге. Участники решающего этапа определялись по рейтингу: в большинстве видов путёвки получала восьмёрка сильнейших. Исключение составили лишь спринтерские дисциплины, как гладкие, так и барьерные, где соревнования начинаются с полуфинального этапа (два забега по восемь атлетов), а также 1500 и 5000 метров, куда было допущено по 12 спортсменов. Кроме того, в женских прыжках в высоту олимпийской чемпионке Марии Ласицкене выдали вайлд-кард, так как она пропустила большую часть сезона из-за травмы.

На турнире разыгрываются солидные призовые: победители в каждом виде получат по 300 тыс руб, серебряные призёры — 200 тыс, а бронзовые — 100 тыс. Кроме того, награждаются и участники, занявшие 4-6 места. Им полагаются 50, 30 и 20 тыс. соответственно.

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Соревнования открывались забегом на 5000 м среди женщин, где в очередной раз за победу схлестнулись обладательница Кубка России Ольга Вовк и действующая чемпионка страны Светлана Аплачкина. Вмешаться в их дуэль в этот день не смог никто: девушки с первых метров дистанции вырвались вперёд и так и добрались до финиша вместе. Вела бег Вовк, а соперница в своём стиле держалась за её спиной, ожидая возможности для атаки на финишной прямой. Эту попытку вырвать победу спуртом Аплачкина действительно предприняла, но она оказалась неудачной, и победа досталась бегунье из Ростовской области.

В таком напряжённом соперничестве обе девушки показали очень высокие результаты: из российских спортсменок так быстро никто не бегал со времён лондонской Олимпиады. Как оказалось, скорость изначально была тактической задумкой Вовк.

«Света известна своим хорошим финишем, а я в этом сезоне немножко просела по финишу, зато добавила в выносливости. И мы с тренером решили, что единственная возможность обыграть Светлану — сразу задавить темпом. Задавить не задавила, но всё-таки тактика сыграла», — поделилась после выступления Ольга.

Как ни странно, но в своём коронном стипль-чезе Вовк в финал «Королевы» не пробилась, и в её отсутствие за явным преимуществом победу там одержала Екатерина Ивонина. Она опередила ближайшую преследовательницу, Анну Тропину, на целую трамвайную остановку — почти 15 секунд.

У мужчин, казалось, забег пройдёт по тому же сценарию: Максим Якушев ушёл в отрыв с первых метров, и в какой-то момент его отделяли от соперников едва ли не треть круга. Но ближе к финишу силы чемпиона России иссякли, и его почти настиг Константин Плохотников — тому не хватило считанных метров, чтобы вырвать золото. Всё внимание после окончания забега было приковано именно к обладателю серебряной медали, хотя и не из-за его героического рывка. Дело в том, что 26-летний атлет прямо на стадионе сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Владе, которая работает на этих соревнованиях фотографом. Она ответила согласием.

Удачно сложился соревновательный день для четы Макаренко — и Кристина, и Артём одержали победы в своих дисциплинах. И если многократная чемпионка России много лет считается беспрекословным лидером женского спринта и фаворитом любых соревнований, то у её супруга, переквалифицировавшегося на короткий барьерный бег после десятиборья, дела шли не так гладко. На целом ряде стартов Артёму удавалось успешно проводить предварительные этапы, но в финале бег не складывался по тем или иным причинам. И лишь в Екатеринбурге ему удалось одержать долгожданную победу, причём с личным рекордом 13,36 секунды. Второе место досталось белорусу Виталию Парохонько, который опередил экс-чемпиона мира Сергея Шубенкова. Прославленный бегун, всё ещё восстанавливающийся после перелома ключицы, на втором старте подряд довольствуется третьим местом.

Между тем Макаренко признался, что накануне турнира у него поднялась температура и выступление до последнего момента было под вопросом. В отборочном забеге, по его словам, было сложно, но затем самочувствие улучшилось.

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«Не ожидал, что в финале будут такие хорошие ощущения. Очень долго шли к этим секундам, часто был готов, но всё не складывалось. И вот второй старт подряд личные рекорды. Очень счастливы с тренером, что идём в правильном направлении», — поделился впечатлениями бегун.

Шубенков в свою очередь посетовал на показанный результат, так как ожидал от себя большего. По его словам, обидно было смазать концовку сезона.

«Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца», — отметил спортсмен.

Также он заявил, что завершать карьеру не планирует даже в случае недопуска на Олимпиаду в Париже. Как известно, глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что в федерации не планируют приглашать российских атлетов на Игры.

«От Коу другого и не ожидали. Я говорил раньше, что даже если у нас будет допуск от Международного олимпийского комитета, то есть еще международная федерация, у которой есть свое мнение на этот счёт», — подчеркнул Шубенков.

В Екатеринбурге, в отличие от недавнего чемпионата России, не сложилось ожесточённой борьбы на больших высотах в прыжках с шестом у мужчин. Уже на отметке в 5,55 метра в секторе осталось пять участников, и у всех, кроме Тимура Моргунова, возникли проблемы с её преодолением. Матвею Волкову и Михаилу Шмыкову потребовалось на это две попытки, а Александр Соловьёв и Георгий Горохов справились лишь с третьей. Ещё на 10 см выше взлететь смогли лишь Моргунов с Соловьёвым, а на 5,72 «сломался» и последний. Тимур уже в статусе победителя пытался взять 5,82, но неизменно сбивал планку.

«Эмоции неоднозначные. Я немножко испугался, что не всё получается на разминке, прыжки не пошли. Но потом собрался, поправил ошибки и начал показывать те прыжки, которые были в Челябинске. Но так как конец сезона, очень не хватало сил. Видно было, что все ребята уставшие, и я в том числе», — поделился Моргунов.

Зато в финале мужской стометровки участники смогли устроить настоящее шоу. Причём одним из ярких его участников стал Алексей Лаптев — чемпион России по бобслею, участник прошлогодних зимних Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен, совмещающий два вида, сумел навязать борьбу признанным лидерам отечественного спринта, не раз побеждавшим в сезоне — Ярославу Ткаличу, Даниле Тену и Константину Крылову. В динамике забега даже показалось, что все четверо пересекли финишную черту практически одновременно, но фотофиниш расставил всех по местам. Золото досталось чемпиону России Ткаличу, который на 0,007 секунды опередил Крылова. Бронзу завоевал Тен, а Лаптев стал четвёртым, повторив свой личный рекорд (10,34 секунды).

После выступления Ткалич пошутил, что все заработанные призовые придётся потратить на новые шиповки, так как за текущий сезон из строя вышло шесть пар.

«После чемпионата России были двойственные чувства. С одной стороны, груз с плеч упал, так как удалось отстоять титул, а с другой — появилось некое эмоциональное опустошение. Но искал в себе силы тренироваться», — отметил атлет.