Узнать больше

В World Athletics считают, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к летней Олимпиаде 2024 года в Париже пока не выработан.
В World Athletics считают, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде
  • РИА Новости

«К сожалению, я не вижу шансов на участие россиян. Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией. Однако сейчас это выглядит так», — цитирует Коу пресс-служба World Athletics.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Коу немногим позже сообщил о создании рабочей группы по вопросу допуска легкоатлетов из России к турнирам под эгидой World Athletics.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Бубка покинет пост вице-президента World Athletics.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить