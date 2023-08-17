В World Athletics считают, что российские легкоатлеты не примут участия в Олимпиаде

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что механизм по допуску спортсменов из России к летней Олимпиаде 2024 года в Париже пока не выработан.

«К сожалению, я не вижу шансов на участие россиян. Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией. Однако сейчас это выглядит так», — цитирует Коу пресс-служба World Athletics.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Коу немногим позже сообщил о создании рабочей группы по вопросу допуска легкоатлетов из России к турнирам под эгидой World Athletics.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Бубка покинет пост вице-президента World Athletics.