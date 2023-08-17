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Легкоатлет Ткалич одержал победу в финале серии «Королева российского спорта»

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Ярослав Ткалич стал победителем в беге на 100 м в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».
Легкоатлет Ткалич одержал победу в финале серии «Королева российского спорта»
  • РИА Новости

Спортсмен пробежал дистанцию за 10,302 секунды. Второе место занял Константин Крылов (10,309). Третье — Данила Тен (10,32).

На дистанции в 400 м первым пришёл Савелий Савлуков (45,84 секунды),  второй — Артём Арасланов (46,06), третьим стал Максим Федяев (46,40).

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс. рублей. 

Ранее Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

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