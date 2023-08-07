Точная дата под вопросом: Маск и Цукерберг активно обсуждают детали очного поединка по правилам MMA

Известные американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг близки к достижению договорённости о проведении поединка по правилам MMA. Владелец компаний Tesla и SpaceX пообещал уточнить дату после прохождения углублённого медобследования. В свою очередь, Цукерберг заявил, что по-прежнему готов встретиться 26 августа. Пока же оба ведут активную подготовку к бою и проводят тренировки с такими звёздами смешанных единоборств как Жорж Сен-Пьер, Александр Волкановски и Исраэль Адесанья. Маск даже попытался привлечь к сотрудничеству Хабиба Нурмагомедова, но россиянин ответил отказом.

Поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом обещает стать одним из самых обсуждаемых в истории единоборств, если состоится. Причём уже в ближайшее время стороны, кажется, могут прийти к соглашению. Марк в социальных сетях написал, что, как и прежде, готов подраться 26 августа и сразу же предложил этот день, но пока не получил ответа. В свою очередь, Илон отметил, что конкретная дата уточняется из-за наличия у него некоторых проблем со здоровьем.

«Завтра у меня МРТ шеи и верхней части спины. Возможно, перед боем понадобится операция. На этой неделе станет ясно», — пообещал он.

Более того, по словам главы SpaceX, трансляция противостояния пройдёт в прямом эфире соцсети X (бывший Twitter), а все вырученные средства перечислят на благотворительность. Дал он и прогноз на грядущую встречу.

«Если она будет короткой, я, наверное, выиграю. Если длинной, выиграть может он — за счёт выносливости. Я гораздо крупнее, и в ММА неспроста есть весовые категории», — предположил миллиардер.

Некоторые детали события ранее раскрыл глава UFC Дана Уайт. Он подчеркнул, что схватка на 100% состоится под эгидой организации, но опроверг её включение в кард UFC 300. В чём руководитель не сомневается, так это в том, что поединок вызовет огромный интерес. По его мнению, он принесёт около $1 млрд.

Между тем, оппоненты продолжают активную подготовку, в том числе стараются работать со звёздами UFC. Дальше всех пошёл Маск, который попытался договорится о сотрудничестве с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин отказался «по принципиальным соображениям».

«Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Илона тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчёт того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — рассказали ТАСС в команде Нурмагомедова.

Зато другая легенда смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер, напротив, с удовольствием принял предложение миллиардера и даже выложил фото с совместного занятия с ним. Помимо экс-обладателя поясов UFC в двух категориях в кадре оказались запечатлены тренер по джиу-джитсу Джон Данахер и учёный Лекс Фридман.

«Отличная тренировка с тремя мужиками, которыми я действительно восхищаюсь. Общий IQ на фото — 1000. Не считая меня», — пошутил канадец.

Вместе с тем он достаточно высоко оценил качества подопечного и назвал его намного более сильным, чем среднестатистический мужчина.

«Он занимался дзюдо, а из его биографии мы знаем: когда у него есть цель, он неудержим. Это качество очень хорошего бойца. Использовать его — самое важное. Потому что в схватке всё может быть не так просто, как ты ожидал, там всегда есть какие-то препятствия», — добавил Сен-Пьер.

На публикацию вскоре отреагировала мать Илона — Мэй, выразившая надежду, что это не более чем развлечение. Она изначально выступила против проведения встречи и в качестве альтернативы предложила бизнесменам выйти на словесную дуэль.

Цукерберг готовится, вероятно, с большим фанатизмом. Он даже установил на заднем дворе собственного дома октагон. Это привело к шуточной перепалке с супругой Присциллой Чан в соцсетях. Та посетовала, что ухаживала за газоном на протяжении двух лет. На это он ответил ей, что на территории ещё достаточно места.

Марк, как и соперник, не упустил возможности привлечь звёзд. В этом плане он перещеголял Илона, заручившись поддержкой сразу двух действующих чемпионов UFC — Александра Волкановски, с которым ранее проводил тренировочный бой, и Исраэля Адесанью. Совместное фото опубликовал Адесанья с подписью «Мы не шутим. Всё серьёзно».

В свою очередь, австралиец назвал Цукерберга всесторонне развитым спортсменом, который способен как нанести урон оппоненту с помощью ударов, так и перевести его в партер. Но он всё же предположил, что бизнесмены предпочтут работу в партере.

«Очевидно, он может и ещё кое-какие вещи, наверное, на ринге он гораздо более напористый. Но нужно быть немного поосторожней в стойке, особенно с этими умными ребятами: нежелательно, чтобы в спарринге им прилетало по голове, особенно с их-то мозгами», — объяснил Волкановски.

Способствовать удачным действиям Цукерберга должен и синий пояс по джиу-джитсу, второй в иерархии данного вида, который он получил в июле. Прогресс Марка в этом боевом искусстве приятно удивляет. В мае он принял участие в дебютном турнире и завоевал золотую и серебряную медали.

В любом случае в мире ММА схватку ждут с огромным интересом, хотя она не несёт в себе серьёзного спортивного смысла. Высказался о бое даже Конор Макгрегор, подчеркнувший, что соперники должны сойтись в рамках UFC.

«Разумеется. Я бы с ними немного поработал. Надеюсь, они действительно выйдут на бой. Кошельки у них, может, и толстые, но отвечают ли они за слова, ими же сказанные? Решатся ли? Очень интересно посмотреть, как всё обернётся», — заявил ирландец.

В свою очередь, ещё одна бывшая обладательница пояса ведущего промоущена планеты Холли Холм назвала фаворитом Маска.

«Сложно сказать. Марк занимается бразильским джиу‑джитсу уже некоторое время, но мы никогда не видели даже его занятий, только сейчас просачивается информация. Думаю, Илон покажет большую силу, а Марк — ловкость», — цитирует её «Матч ТВ».

Есть и другая точка зрения. Например, Джефф Монсон в комментарии «Спорт-Экспрессу» предположил, что противостояние с большой долей вероятности не состоится, а оппоненты лишь подогревают к себе интерес. Однако в том случае, если сторонам удастся договориться, верх, по его мнению, должен взять Цукерберг.