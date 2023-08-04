ТАСС: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом
Как сообщает ТАСС, Маск хотел, чтобы Нурмагомедов готовил его к поединку с Цукербергом, но россиянин отказался от этого предложения.
По информации источника, за реализацию проекта отвечал генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.
О причинах отказа не сообщается.
По данным СМИ, Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о проведении поединка.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Маск и Цукерберг договорились о дате проведения боя.