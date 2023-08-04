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ТАСС: Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом

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Российский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение американского предпринимателя Илона Маска стать его тренером для боя с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.

Как сообщает ТАСС, Маск хотел, чтобы Нурмагомедов готовил его к поединку с Цукербергом, но россиянин отказался от этого предложения.

По информации источника, за реализацию проекта отвечал генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

О причинах отказа не сообщается.

По данным СМИ, Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о проведении поединка.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Маск и Цукерберг договорились о дате проведения боя.

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