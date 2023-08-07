Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

Стала известна причина отказа бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем с предпринимателем Марком Цукербергом.

«Он отказался по принципиальным соображениям. Хабиб завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска никакой роли не играет», — цитирует представителя команды российского бойца ТАСС.

Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее сообщалось, что Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа.