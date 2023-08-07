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Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

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Стала известна причина отказа бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем с предпринимателем Марком Цукербергом.
Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Он отказался по принципиальным соображениям. Хабиб завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска никакой роли не играет», — цитирует представителя команды российского бойца ТАСС.

Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.

Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.

Ранее сообщалось, что Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа.

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