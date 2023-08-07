Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Он отказался по принципиальным соображениям. Хабиб завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска никакой роли не играет», — цитирует представителя команды российского бойца ТАСС.
Предприниматели готовятся к поединку друг с другом. Слухи о возможном бое американцев появились на фоне их перепалки в социальных сетях.
Маск сообщил, что состязание пройдёт в прямом эфире. Он также не исключил, что может проиграть бой из-за лишнего веса.
Ранее сообщалось, что Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа.