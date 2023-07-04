Маск перед боем с Цукербергом провёл тренировку с экс-чемпионом UFC

Американский бизнесмен Илон Маск провёл тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весах Жоржем Сен-Пьером.

«Великолепная тренировка с тремя мужчинами, которыми я по-настоящему восхищаюсь. Совокупный IQ на этом фото — 1000, не считая меня», — написал Сен-Пьер в соцсетях, выложив фотографию с Маском.

Слухи о возможном бое бизнесмена и американского медиамагната Марка Цукерберга появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок.

Ранее сообщалось, что бой Маска и Цукерберга может пройти в римском Колизее.