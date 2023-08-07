Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своём предстоящем бое с бизнесменом Марком Цукербергом в том случае, если их поединок окажется затяжным.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Цукерберг может победить за счёт выносливости, если бой будет продолжаться долгое время.

«Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю», — сказал Маск.

Ранее Маск заявил, что бой с Цукербергом пройдёт в прямом эфире.

Также сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя с Цукербергом.