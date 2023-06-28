«Безумный поединок»: Маск вызвал Цукерберга на бой по правилам MMA, тот ответил крылатой фразой Нурмагомедова

Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок по правилам смешанных единоборств. Тот согласился, ответив знаменитой фразой Хабиба Нурмагомедова «Назови место». За организацию встречи готов взяться глава UFC Дана Уайт, однако семья 52-летнего владельца Tesla и SpaceX оказалась не в восторге от его новой затеи. Мать попросила сына провести вместо боя словесную дуэль, а отец счёл ситуацию заведомо проигрышной для Илона.

Целую неделю не утихают разговоры по поводу возможного поединка по правилам смешанных единоборств между Марком Цукербергом и Илоном Маском. История, которая началась с шутки в социальных сетях, разрослась до невообразимых масштабов и стала едва ли не самым обсуждаемым событием в мире ММА.

Поводом для перепалки стало заявление владельца Meta* о том, что он планирует запустить аналог Twitter, который на данный момент принадлежит Маску. Последний отреагировал на это саркастическим твитом, в котором заявил, что «Земля не может дождаться, когда окажется под каблуком» Цукерберга. Подписчики в шутку посоветовали Илону не горячиться, ведь Марк всерьёз занимается джиу-джитсу.

«Если он согласен на бой в октагоне, то и я за», — не растерялся Маск.

На этом всё могло бы и закончиться, однако 39-летний миллиардер неожиданно принял вызов.

«Назови место», — написал он в своём аккаунте, приложив скрин заявления Маска.

Этот ответ Цукерберга — отсылка к давней фразе Хабиба Нурмагомедова, которая стала одним из самых популярных мемов в мире ММА. Бывший чемпион UFC произнёс её после того, как в 2018 году Конор Макгрегор напал на его автобус. Россиянина тогда спросили на пресс-конференции, почему он не вышел на улицу, чтобы проучить ирландца. Орёл пояснил, что охранники заблокировали двери, но он готов встретиться с Конором — тому достаточно просто назвать место.

Фраза «Send me location» стала крылатой, а в UFC даже выпустили футболки с такой надписью.

Но если бой Нурмагомедова и Макгрегора всё-таки состоялся в октагоне, то по поводу встречи двух американских миллиардеров такой уверенности пока нет, хотя место Маск всё-таки назначил — Лас-Вегас.

Первой, кто выступил против поединка, стала мать Илона. Она призвала сына остановиться, а пользователей соцсетей — не подливать масла в огонь.

«На самом деле я отменила бой. Им я ещё не сказала. Но на всякий случай я продолжу говорить, что бой отменён», — написала Мэй Маск в Twitter, предложив вместо поединка провести словесную дуэль: три вопроса каждому, самый остроумный ответ побеждает.

Но на эту идею Маск отреагировал лишь смеющимся смайликом, и, похоже, маховик раскрутки боя уже не остановить. Историей заинтересовался глава UFC Дана Уайт, который готов организовать встречу Илона и Марка в клетке. По словам промоутера, он пообщался с потенциальными бойцами и оба предпринимателя настроены абсолютно серьёзно.

«Они оба хотят это сделать... Это был бы крупнейший бой в мировой истории. Крупнее, чем всё, что когда-либо делалось раньше. Этот поединок побьёт все рекорды по продажам платных трансляций. Они могли бы собрать сотни миллионов долларов на благотворительность. Необязательно быть поклонником боёв, чтобы заинтересоваться этим поединком. Все хотели бы его увидеть», — заявил Уайт в беседе с TMZ Sports.

В один из дней даже появилась информация, что якобы схватка может состояться в рамках UFC 300 в следующем году. Об этом заявил бывший боец Чейл Соннен, отметивший, что об этом ему рассказал сам Цукерберг в телефонном разговоре. Однако вскоре представитель бизнесмена опроверг это сообщение.

Маск же времени не теряет и, похоже, уже нашёл спарринг-партнёра для подготовки к встрече. В свой 52-й день рождения бизнесмен потренировался с давним знакомым, исследователем искусственного интеллекта и по совместительству обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

«Я крайне впечатлён его силой, мощью и сноровкой — как на ногах, так и в партере. Это было эпично. Зрелище того, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, по-настоящему вдохновляет, но, думаю, для мира гораздо лучше, если они будут просто тренироваться, а не сражаться в октагоне. Но, как говорит Илон, наиболее интересный исход наиболее вероятен... Как бы там ни было, я буду их поддерживать», — написал Фридман в соцсети.

Кроме того, свою помощь в подготовке к выходу в октагон Маску предложил трёхкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер, назвавший себя большим поклонником американского предпринимателя. «Давай сделаем это», — ответил на предложение глава SpaceX.

В мире ММА не без интереса следят за развитием событий. Так, по мнению тренера Ислама Махачева Хавьера Мендеса, фаворитом предстоящего поединка будет Цукерберг, так как у него есть активный спортивный опыт. В мае он впервые принял участие в турнире по джиу-джитсу и завоевал на нём золотую и серебряную медали. После этого его постоянный спарринг-партнёр Кхай Ву, который в какой-то степени выполняет и роль тренера, назвал Марка «тихим убийцей».

Кроме того, известно, что не так давно Цукерберг проводил тренировочный бой с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Александером Волкановски.

На стороне Маска в возможном поединке его рост и вес — он на 17 см выше и на 15 кг тяжелее оппонента. По мнению некоторых экспертов, например экс-чемпиона UFC Генри Сехудо, даже то, что Илон на 13 лет старше, может стать его преимуществом, так как позволит более рационально подойти к подготовке и выбрать правильную стратегию.

Правда, близкие бизнесмена всё равно не в восторге от его новой затеи. По мнению его отца Эррола, Илону сложно будет выйти из боя победителем, даже если он возьмёт верх над противником.

«Если этот безумный поединок состоится и Илон побьёт этого парня, то его назовут хулиганом, ведь он намного выше и тяжелее. А если он проиграет, это будет полным унижением. Для Илона это заведомо безвыходная ситуация. Он останется в проигрыше и если победит в бою, и если потерпит поражение», — заявил Маск-старший изданию The Sun.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.