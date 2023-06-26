Макгрегор назвал себя королём рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает себя первым номером в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

«Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

В 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в поединках, если не получит послабления от USADA. Ирландец не уложился в срок, установленный организацией для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования.

Ранее Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.