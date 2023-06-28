Маск провёл тренировку с обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу перед боем с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.

«Мы потренировались с Маском несколько часов. Я невероятно впечатлён его силой, мощью, мастерской работой ног и умениями в партере», — написал Фридман в социальных сетях.

По его словам, тренировка получилась эпичной.

«Очень вдохновляет то, что Илон и Марк (Цукерберг. — RT) публично продвигают боевые искусства, но я считаю, что им лучше продолжать заниматься на тренировках, а не драться в октагоне», — заключил Фридман.

22 июня стало известно, что Цукерберг и Маск договорились о поединке.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвал предстоящее событие поединком самых влиятельных людей мира.

Напомним, что в мае Цукерберг участвовал в соревнованиях по джиу-джитсу и выиграл золотую медаль.

Мать Илона Маска 23 июня сообщила, что отменила бой сына. Однако официального подтверждения этому пока не было.

Ранее Джефф Монсон рассказал, что его последний поединок в карьере пройдёт по правилам ММА.