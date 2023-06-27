Монсон сообщил, что последний бой в его карьере пройдёт по правилам ММА

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что его последний поединок в карьере пройдёт по правилам смешанных единоборств (ММА).

«Соперник пока всё ещё не определён. Бой будет в последние выходные августа. Это однозначно будет поединок по правилам ММА», — цитирует Монсона ТАСС.

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Монсон провёл поединок с Артуром Варданяном. Он продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон заявил, что не будет проводить поединок с Олейником.