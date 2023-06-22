Цукерберг и Маск договорились о поединке

Американские бизнесмены Марк Цукерберг и Илон Макс проведут поединок.

«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», — написал глава Tesla.

«Отправь мне локацию», — ответил ему основатель компании Meta*.

Напомним, что в мае Цукерберг участвовал в соревнованиях по джиу-джитсу и выиграл золотую медаль.

Ранее Джефф Монсон сообщил, что его соперником по прощальному поединку будет русский боец.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.