Нокдаун в пятом раунде, гильотина и предложение о реванше: блогер Пол победил экс-бойца UFC Диаза по правилам бокса

Джейк Пол единогласным решением судей взял верх над Нейтом Диазом в боксёрском поединке в Далласе. На протяжении большей части боя блогер владел инициативой, а в пятом раунде даже отправил соперника в нокдаун. Экс-претендент на чемпионский пояс UFC в лёгком весе сумел восстановиться и в концовке даже в шутку попытался применить удушающий приём. После вынесения вердикта победитель неожиданно предложил сопернику провести реванш по правилам ММА.

Приезд на стадион на танке и смелый вызов

Джейк Пол в последние годы превратился в заметное явление в мировом боксе. Блогер проводит бои с бывшими звёздами MMA и одерживает победу за победой. Любители единоборств относятся к его поединкам с неким презрением, не считая их серьёзными спортивными событиями, но они всё равно собирают миллионы просмотров.

Очередной жертвой американца стал бывший претендент на чемпионский пояс UFC в лёгком весе Нейт Диаз. Причём Пол изначально считался фаворитом, несмотря на богатый бэкграунд оппонента. Во-первых, он обладал существенным преимуществом в ударной технике. Пусть он не является профессионалом, ни у кого не возникает сомнений в наличии поставленного удара. Соперник, напротив, никогда не мог похвастать этим и выиграл нокаутом всего пять встреч в карьере.

Во-вторых, Джейк подошёл к противостоянию в лучшей форме. На церемонии взвешивания он демонстрировал рельефную мускулатуру, тогда как у уроженца Стоктона, не дравшегося почти год, заметно свисал живот. Наконец, на стороне блогера была 12-летняя разница в возрасте. Неудивительно, что он не сомневался в собственном успехе и обещал быстро финишировать соперника. Не обошёлся Пол и без фирменного яркого жеста, явившись на стадион в Далласе на танке.

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Прогнозы букмекеров полностью оправдались. Со стартовым гонгом звезда социальных сетей обрушился на Диаза градом ударов. Тот закрылся в обороне, позволив оппоненту вымахаться. Далее инициативой завладел уже Нейт, начавший работать сериями и грамотно разрывать дистанцию. Легенда UFC параллельно даже успевал общаться с болельщиками.

Однако в пятом отрезке ему стало не до шуток, когда Пол выбросил отличный левый оверхенд прямо в ухо. Боец упал на колени, потерял равновесие и едва не вылетел за канаты. Казалось, ещё немного, и будет зафиксирован нокаут. Но Нейт сумел восстановиться и попытался перехватить преимущество. Однако в последних раундах всё же сказалась лучшая готовность Джейка. Он активно передвигался по настилу и выбрасывал удары, зарабатывая очки. Расстроенный оппонент уже после финального гонга не нашёл ничего лучше, чем взять его на гильотину.

Решение судей не принесло сенсации — они единогласно отдали блогеру седьмую победу в его профессиональной карьере. Зато он сумел немало удивить собравшихся, предложив сопернику реванш по правилам ММА.

«Он меня душил... Прямо душил. «С ума сойти», — подумал я. Мне казалось, он не остановится. Держал крепко. Занятно. Вот почему мне хочется вернуться в MMA: если бы это был поединок MMA, я бы сделал захват двух ног, поднял бы его и уронил бы вниз головой», — заявил он.

Диаз ответил согласием. Такой ход Пола на первый взгляд кажется серьёзным риском. Ведь одно дело — в стойке драться со звёздами ММА, не являющимися сильными ударниками, и другое — пытаться навязать им борьбу в партере. Известно, что Джейк в январе начал заниматься джиу-джитсу, но этого явно недостаточно. Впрочем, в ход противостояния готов вмешаться Ник Диаз, намекнувший на возможную встречу с Полом или с его старшим братом Логаном. Последний также активно выступает и даже сумел свести к ничьей поединок с Флойдом Мейвезером.

«Я намного превосхожу и того и другого. Я бы рассмотрел возможность сразиться с тем, кого бы они для меня подобрали. Если хотят «второй раунд», если он на него не пойдёт, то это сделаю я. У него тоже есть старший брат. Не будем забывать единственного и неповторимого», — подчеркнул Ник.

Уверенные победы над звёздами UFC и сумасшедшие гонорары

Любопытно, что ещё совсем недавно братьев Пол никто даже не мог представить на месте профессиональных бойцов. Они получили популярность благодаря видеороликам в соцсетях, которые принесли им огромные деньги и миллионы подписчиков. Джейк активно снимался в сериалах, исполнял рэп и записывал ролики.

Параллельно он регулярно попадал в скандалы. Например, в разгар пандемии коронавируса организовал в своём особняке в Калифорнии вечеринку с большим количеством гостей, даже не надевавших маски.

В 2018-м молодой человек нашёл для себя новую отдушину в виде спорта. Ещё в школе он активно занимался борьбой и баскетболом, а тогда увлёкся боксом. В августе Джейк и Логан подрались с братьями Оладжиде и Деджи Олатунджи. Дебют вышел удачным. Пол-младший оказался сильнее Деджи, и в пятом раунде угол соперника был вынужден выбросить белое полотенце.

Далее уровень конкуренции только рос. В 2020-м он в первом поединке в профессионалах быстро нокаутировал другого блогера — Али Эсона Гиба. Затем не оставил шансов бывшему баскетболисту Нейту Робинсону. Тот горел желанием доказать: даже обычный атлет в состоянии остановить выскочку, но запомнился лишь активным клинчем и упал, пропустив правый оверхенд.

После, когда интерес к Джейку серьёзно возрос, он переключился на бывших звёзд UFC, которые не могли ничего противопоставить ему в ударке. Завершивший карьеру Бен Аскрен, который всегда побеждал практически исключительно приёмами, оказался нокаутирован на второй минуте. Добившись того успеха, Пол заплакал прямо на ринге. Казалось, его ждёт трудное испытание, но маститый оппонент не запомнился ничем.

Картина полностью повторялась и в двух встречах с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли, и в схватке с легендой смешанных единоборств Андерсоном Силвой. Особенно красивой вышла концовка первого противостояния с американцем. Блогер показал, что намерен пробить в корпус, а сам выбросил мощнейший правый хук. А вот бразилец сумел пройти всю дистанцию и уступил лишь по очкам.

Многие пребывали в шоке от настолько уверенной поступи звезды социальных сетей и даже предполагали, что его поединки являются договорными. Однако успехи дебютанта были вполне объяснимыми, ведь он тщательно выбирал себе оппонентов. Почти все они уступали ему в габаритах, ударной технике и возрасте. Например, Силва на момент боя оказался старше американца почти в два раза.

Чего у Пола не отнять, так это желания и стремления работать над собой. За пять лет он добился существенного прогресса в техническом отношении. А мощный удар дарован ему от природы. Фирменным правым оверхендом он способен нокаутировать кого угодно.

«Бокс — это даже не работа, это образ жизни. Диеты, ледяные ванны, восстановление. Это отказ от каждой возможности пойти потусоваться со знаменитостями или девушками. Это отказ от создания музыки, съёмок видео... Работать изо всех сил, всегда быть начеку. Я не знаю, что ещё может сравниться с жизнью профессионального бойца. Я думаю, что это, вероятно, самая трудная вещь в мире», — рассказывал Пол о своей карьере.

Многие ждали, когда он рискнёт провести дебютный бой с профессиональным боксёром. И в феврале 2023-го блогер встретился с братом Тайсона Фьюри — Томми. Их противостояние продемонстрировало огромную разницу в классе. Британец легко завладел инициативой и одержал уверенную победу решением судей. Но Джейк даже в такой непростой ситуации сумел отправить соперника в нокдаун.

Главное же, американец зарабатывает на своих выступлениях огромные деньги. По подсчётам СМИ, он получил за семь первых боёв суммарно около $40 млн — грандиозные суммы даже для бокса. Причём больше всего ему заплатили за поражение от Фьюри-младшего — $10 млн, хотя сам он и вовсе заявил о $30 млн. Параллельно он успевает обвинять президента UFC Дану Уайта в жадности.

«Ни одна крупная спортивная организация не платит своим атлетам так скудно, как Дана Уайт и UFC. Если тебе это неясно, значит ты — овца из дановского стада. Они всё рассказывают о том, как распродали все билеты на 21 мероприятие подряд, но никогда не заводят речь о том, чтобы увеличить бойцам гонорары, предусмотреть для них медицинское обеспечение и справедливое распределение прибыли», — написал Джейк в соцсетях.

Возможно, в ближайшее время его ждёт ещё более денежная схватка с одной из главных звёзд организации — Конором Макгрегором. Ирландец в преддверии поединка с Нейтом Диазом предположил, что последний оторвёт сопернику голову. В ответ блогер пообещал нокаутировать самого Ноториуса.

«Кто знает, сохранил ли он былую востребованность... Тем не менее я всегда говорил, что готов с ним сразиться. Это большое и грандиозное событие. Ясно, что ему нужно сперва попросить разрешения у своего босса Даны. Я же сам себе хозяин, самостоятельно принимаю решения и могу драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. А у него связаны руки, и, даже если он сам хочет, Дана может не позволить», — заявил Пол.