Роналду посетит бой Пола против Томми Фьюри в Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетит боксёрский поединок Джейка Пола с Томми Фьюри.

«Криштиану Роналду только что сообщил мне, что посетит воскресную схватку. Он думает, что это будет отличный поединок — так считают многие, в том числе и мы», — цитирует журналиста Пирса Моргана Talk Sport.

Поединок между непобеждённым блогером с братом именитого британского тяжеловеса Тайсона Фьюри пройдёт 26 февраля в Саудовской Аравии. На счету Пола шесть побед без поражений, у Томми — восемь.

Ранее Роналду с одноклубниками исполнил танец с мечами, надев традиционную саудовскую одежду.