«В России её недостаточно ценили»: Самоделкина может перейти в сборную Казахстана

Софья Самоделкина в ближайшее время может перейти в сборную Казахстана. По информации СМИ, она сама изъявила такое желание и уже получила паспорт страны по ускоренной процедуре. В ФФККР пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию, но отмечается, что федерация не даст своего разрешения. Ирина Роднина не считает уход 16-летней спортсменки потерей для отечественной национальной команды. В свою очередь, Наталья Бестемьянова назвала её очень талантливой спортсменкой, которую на родине недостаточно ценили.

«Обратилась в личном порядке и получила паспорт»

Смена спортивного гражданства отечественными атлетами после введения ограничений и отстранения от международных соревнований в большинстве видов в последние полтора года стала частым явлением. Похоже, в ближайшее время компанию им может составить Софья Самоделкина.

По информации «Р-Спорта», 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за Казахстан и уведомила об этом ФФККР. Последняя якобы пока не дала разрешения. Более того, сообщается, что девушке уже вручили соответствующий паспорт по ускоренной процедуре, поскольку один из её родственников рождён в этой стране.

«Местная федерация за них не ходатайствовала. В личном порядке обратилась и получила паспорт. Сейчас стоит вопрос в откреплении», — приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

Также по теме «Им нужно прыгать выше головы»: в России оценили дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили на соревнованиях под флагом Грузии. Бывший российский дуэт занимает второе место после...

По одной из версий, уроженка Москвы начнёт выступления за новую национальную команду в мае 2024-го. Вместе с тем, несмотря на переход, она, как утверждается, останется в ЦСКА и продолжит работать с нынешним тренером Светланой Соколовской.

Однако все заинтересованные стороны пока не подтвердили информацию о смене гражданства. Например, генеральный директор ФФККР Александр Коган не дал ответа на эту тему. А мать Самоделкиной Марина предложила обратиться с соответствующими вопросами в федерацию.

«Я ничего не могу сказать. Вы знаете, по каким причинам вам нужно в ФФККР спрашивать. Мне было бы очень интересно послушать их комментарий. Думаю, после официальной публикации я смогу вам что-то рассказать», — усилила интригу женщина.

Однако, как отмечает другой источник, ФФККР не намерена отпускать Софью, входящую в состав отечественной сборной. Якобы о её желании известно уже около двух месяцев. При этом сторона девушки приводит в пример Диану Дэвис и Глеба Смолкина, которые перебрались в Грузию за финансовую компенсацию.

Успешное соперничество с Трусовой и проблемы с пубертатом

В случае ухода Самоделкиной отечественная команда может лишиться пусть не звезды первой величины, но несомненного таланта. В её способностях не возникает сомнений, поскольку на тренировках она успешно выполняла все квады, а на соревнованиях прыгала тройной аксель, четверные лутц, сальхов и тулуп.

Москвичка ярко заявила о себе ещё на юниорском уровне. Например, выиграла финал Кубка страны среди сверстников в 2020-м, а год спустя расположилась на второй строчке. Но настоящий фурор она произвела в 2022-м на дебютном для себя взрослом чемпионате России. Тогда молодая фигуристка заняла пятую строчку, опередив таких соперниц, как Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Ксения Синицына. Более того, после аннулирования результата Камилы Валиевой Самоделкина переместилась на четвёртую строчку.

После столь успешного начала Софья решила сменить наставника и перешла из группы Сергея Давыдова к Соколовской. Но под её руководством спортсменка провела достаточно неоднозначный сезон.

С одной стороны, имелись впечатляющие достижения. Например, она здорово выступила на двух осенних этапах Гран-при России. В октябре в Сочи она была второй, уступив только Аделии Петросян, и оставила позади Александру Трусову. А в ноябре в Самаре вовсе первенствовала, опять оказавшись сильнее серебряного призёра ОИ.

С другой, девушка регулярно допускала грубые помарки и не могла похвастать стабильностью. В конце прошлого года она неожиданно провалилась на первенстве страны, даже не попав в топ-10 — 11-я позиция. Аналогичный результат она продемонстрировала и в финале Гран-при России.

Сама Самоделкина свои ошибки объясняла наступившим пубертатом.

«Я рада, что этот сезон закончился. Он получился очень сложным — я сталкивалась с такими проблемами впервые. Раскоординация. Надеюсь, когда-нибудь перестану расти и всё стабилизируется. Мы смеёмся, но это уже не смешно — переросла маму на 2 см. Уже 164. 10 см добавилось за год по сравнению с Кубком Первого канала — 2022», — рассказала фигуристка.

«В Казахстане она станет номером один»

Любопытно, что возможный переезд Самоделкиной в Казахстан вызвал у экспертов диаметрально противоположную реакцию. Например, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала её «очень талантливой девочкой».

«Понятно, что незаменимых нет, но, на мой взгляд, её в России недостаточно ценили. Давайте не забывать, что ещё в прошлом году она заняла четвёртое место на чемпионате страны. Сейчас же она абсолютно осознанно двигается туда, где в неё поверят. Достаточно того, что фигуристка получит возможность соревноваться на международных турнирах. Как и все мы, она положила жизнь на плаху спорта, но, повторюсь, оказалась обделена вниманием. Другого выбора не осталось. В новой сборной же у Софьи не будет сильной конкуренции и она наконец станет номером один», — обрисовала перспективы уроженки Москвы Бестемьянова.

Также по теме Высказывания Шветского, провокация Медведевой и развод Худайбердиевой: что обсуждают в мире фигурного катания Спортивный врач Филипп Шветский, работавший с Камилой Валиевой в олимпийском сезоне, заявил, что чувствует свою вину перед...

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не видит проблемы в смене гражданства спортсменкой. А её желание пойти на столь кардинальные перемены в карьере она связала с позицией родителей.

«Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идёт о топ-уровне. В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама спортсменка.

Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие государства тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет, а до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только её родители. Можно предположить, что их мнение тут решающее. Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять гражданство первые номера. В остальном подобный отсев — абсолютно нормальное явление для фигурного катания», — подчеркнула Роднина.

Но жёстче всех высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая призналась, что вовсе не считает Самоделкину талантом.

Её точка зрения вызвала удивление у обозревателя RT Елены Вайцеховской. По её мнению, специалист всегда славилась как раз умением хвалить окружающих, будь то атлеты, наставники или журналисты, а потому услышать от неё подобное заявление странно вдвойне.

«Мне вообще кажется не слишком правильным говорить такое в своей профессиональной среде хотя бы потому, что за результатами Софьи стоят твои же коллеги, вложившие в неё много сил, времени, любви, терпения, благодаря чему очень многие люди влюбились в Сонино катание. Причём вовсе не потому, что ещё год с небольшим назад она прыгала в одной программе четыре квада, включая лутц», — отметила Вайцеховская.

Главным же плюсом спортсменки она считает уникальный характер, который помогает ей двигаться вперёд, несмотря на все сложности.

«Да, ей тяжело дался пубертат, плюс новый тренер, новые взрослые программы, вроде бы новые, но резко обрубленные ситуацией цели, отказаться от которых для атлета — всё равно что похоронить себя заживо. Не красивые слова, замечу. Именно так вопрос сейчас и стоит. Мне, например, в идеале хотелось бы, чтобы Самоделкина продолжала кататься за Россию. Но, поскольку на текущий момент мы имеем несколько далёкую от идеала ситуацию, сокращу фразу. Мне бы очень хотелось, чтобы Софа продолжала кататься. Взросло, интересно, победно и долго. Не всем дано, кстати…» — добавила Вайцеховская.