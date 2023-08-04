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Роднина считает, что Самоделкина и Казахстан будут в выигрыше в случае перехода фигуристки

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Софьи Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.
Роднина считает, что Самоделкина и Казахстан будут в выигрыше в случае перехода фигуристки
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я бы не назвала уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей. Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идёт о топ-уровне. В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама фигуристка», — сказала Роднина в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.

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