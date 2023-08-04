Роднина считает, что Самоделкина и Казахстан будут в выигрыше в случае перехода фигуристки
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Я бы не назвала уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей. Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идёт о топ-уровне. В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама фигуристка», — сказала Роднина в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.