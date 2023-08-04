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Бестемьянова — о Самоделкиной: жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.
Бестемьянова — о Самоделкиной: жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Самоделкину как-то не жаловали у нас. Девочка уникальная, с элементами ултра-си... Переход в какое-то другое качество, где она сможет найти новые цели, её взбодрит. Очень жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок», — цитирует Бестемьянову СЭ.

По информации СМИ, фигуристка уже получила казахстанский паспорт, она ждёт одобрения перехода от Федерации фигурного катания на коньках России.

Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской. Спортсменка владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее сообщалось, что Самоделкина сможет выступать за Казахстан с мая 2024 года.

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