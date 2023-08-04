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Мама Самоделкиной переадресовала вопрос о смене гражданства дочери к ФФККР

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Марина Самоделкина, мама фигуристки Софьи Самоделкиной, отреагировала на информацию о том, что её дочь намерена перейти в сборную Казахстана.
Мама Самоделкиной переадресовала вопрос о смене гражданства дочери к ФФККР
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я ничего не могу сказать, вы знаете по каким причинам, нужно спрашивать у федерации. Мне было бы очень интересно послушать их комментарий. После выхода официальной информации я смогу что-то сказать», — цитирует маму спортсменки «СЭ».

По информации РИА Новости, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.

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