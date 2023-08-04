Тарасова о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: талантом её не считаю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.

«Никак не отнеслась бы к её возможному уходу. Это её личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Потому!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По информации РИА Новости, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Ранее Тарасова поздравила Диану Дэвис и Глеба Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.