РИА Новости: российская фигуристка Самоделкина намерена выступать за Казахстан

Российская фигуристка Софья Самоделкина может сменить спортивное гражданство.

По информации РИА Новости, фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добра на переход ещё не дала.

Напомним, что Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской. Спортсменка владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова и Марк Кондратюк примут участие в сборе группы Соколовской в Ереване.