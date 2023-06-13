Трусова и Кондратюк примут участие в сборе группы Соколовской в Ереване

Светлана Соколовская, тренер олимпийского чемпиона Марка Кондратюка и серебряного призёра Игр Александры Трусовой, сообщила, что фигуристы проведут в составе группы учебно-тренировочный сбор в Ереване.

«Завтра утром вылетаем всей нашей группой — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Фёдоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов — на сбор в Ереване», — цитирует Соколовскую ТАСС.

По её словам, сбор продлится с 14 до 29 июня.

«Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», — добавила Соколовская.

19-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022). Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020).

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