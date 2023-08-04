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СЭ: ФФККР не собирается отпускать Самоделкину в сборную Казахстана

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не планирует отпускать Софью Самоделкину в сборную Казахстана.
СЭ: ФФККР не собирается отпускать Самоделкину в сборную Казахстана
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации издания «Спорт-Экспресс», фигуристка на протяжении двух месяцев пытается добиться разрешения на переход в команду Казахстана. Сторона девушки требует отпустить её, основываясь на кейсе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, но федерация против этого.

По информации РИА Новости, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.

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